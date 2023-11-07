عاجل.. حماس: الاحتلال قطع إمدادات المياه عن مدينة غزة وشمالها للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم
الثلاثاء , 7 نوفمبر , 2023
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تشكيل
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حوار
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عاجل.. حماس: الاحتلال قطع إمدادات المياه عن مدينة غزة وشمالها للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم
منذ ساعتين
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