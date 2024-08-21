عاجل.. حماس: القصف الإسرائيلي على مدرسة صلاح الدين بغزة “إمعان في حرب الإبادة”
الأربعاء , 21 أغسطس , 2024
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عاجل.. حماس: القصف الإسرائيلي على مدرسة صلاح الدين بغزة “إمعان في حرب الإبادة”
منذ 34 دقيقة
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