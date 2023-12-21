عاجل.. “حماس”: هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للحرب
الخميس , 21 ديسمبر , 2023
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كاريكاتير
تحقيقات
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اقتصاد
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بروفايل
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صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
أدب وفنون
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عاجل.. “حماس”: هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للحرب
منذ 21 دقيقة
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