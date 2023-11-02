عاجل.. خارجية روسيا تحذر من أي خطط “للترحيل القسري” للفلسطينيين لمصر وتعتبر أن العواقب ستكون كارثية
الخميس , 2 نوفمبر , 2023
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رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
سياسة
اقتصاد
منوعات
بروفايل
ثقافة
الكل
حوار
تحقيق
رأي
صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
قص
هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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أخبار النجوم
أبيض و أسود
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فضائيات
لايف ستايل
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كرة قدم عالمية
كرة قدم عربية
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صور
إنفوغراف
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تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
أدب وفنون
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عاجل.. خارجية روسيا تحذر من أي خطط “للترحيل القسري” للفلسطينيين لمصر وتعتبر أن العواقب ستكون كارثية
منذ ساعة واحدة
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