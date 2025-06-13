عاجل.. مسؤول إسرائيلي: انقطاع البث المباشر للإفادة الصحفية للمتحدث باسم الجيش بسبب هجوم إيراني وشيك

عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: لدينا القدرة على الدفاع عن نفسنا ضد أي رد إيراني دون مساعدة حلفائنا

عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشأة نووية في أصفهان

عاجل..الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء قرب الملاجئ ويمنع التجمعات خشية الرد الإيراني

عاجل..خامنئي: إسرائيل لن تبقى سالمة ولن نلجأ لأنصاف الحلول في ردنا

عاجل.. الزعيم الأعلى خامنئي: القوات المسلحة الإيرانية ستترك إسرائيل “عاجزة”