عاجل..رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بينيت: أمر الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت “وصمة عار” للمحكمة

منذ 30 دقيقة

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