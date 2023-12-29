عاجل..سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من عناصرها في جنوب لبنان خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
الجمعة , 29 ديسمبر , 2023
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هواء طلق
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مسرح
تشكيل
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عاجل..سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من عناصرها في جنوب لبنان خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
منذ 11 دقيقة
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