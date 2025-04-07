عاجل.. سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإدخال “حبة قمح واحدة” إلى قطاع غزة
الإثنين , 7 أبريل , 2025
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رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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بروفايل
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سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل.. سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإدخال “حبة قمح واحدة” إلى قطاع غزة
منذ 59 دقيقة
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