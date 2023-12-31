عاجل.. شركة ميرسك تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد هجوم تعرضت له إحدى سفنها

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية