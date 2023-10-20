عاجل.. شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي لستة منازل بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع
الجمعة , 20 أكتوبر , 2023
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عاجل.. شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي لستة منازل بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع
منذ 52 دقيقة
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