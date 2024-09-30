عاجل.. شهيد و3 جرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الرفيد في قضاء راشيا بمحافظة البقاع شرقي لبنان

منذ 29 دقيقة

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