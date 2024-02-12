عاجل.. “صحة غزة”: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 28 ألفا و340 شهيدا منذ 7 أكتوبر
الأثنين , 12 فبراير , 2024
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل.. “صحة غزة”: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 28 ألفا و340 شهيدا منذ 7 أكتوبر
منذ 24 دقيقة
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