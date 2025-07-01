عاجل.. صحة غزة تعلن وصول 116 شهيدا و463 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة
الثلاثاء , 1 يوليو , 2025
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تحقيقات
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بروفايل
ثقافة
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حوار
تحقيق
رأي
صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
قص
هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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دراما
أخبار النجوم
أبيض و أسود
ميديا
فضائيات
لايف ستايل
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كرة قدم عالمية
كرة قدم عربية
رياضات أخرى
تقارير رياضية
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كأس العالم
وسائط
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فيديو
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إنفوغراف
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عاجل.. صحة غزة تعلن وصول 116 شهيدا و463 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة
منذ 30 دقيقة
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