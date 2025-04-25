عاجل..صحة غزة: وصول 84 شهيدا و168 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء الغارات الإسرائيلية

منذ 27 دقيقة

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