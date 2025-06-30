عاجل..صحة غزة: 28 شهيدا و223 مصابا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية
الإثنين , 30 يونيو , 2025
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حوار
تحقيق
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قراءة
نص
شعر
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
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أخبار النجوم
أبيض و أسود
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عاجل..صحة غزة: 28 شهيدا و223 مصابا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية
منذ 54 دقيقة
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