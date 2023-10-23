عاجل..الإذاعة الإسرائيلية: حماس ستفرج عن 50 محتجزا لديها من حملة الجوازات الأجنبية والمزدوجة

منذ ساعة واحدة

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