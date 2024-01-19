عاجل..عائلات المحتجزين الإسرائيليين ستعتصم الليلة قبالة منزل نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا

منذ 41 دقيقة

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