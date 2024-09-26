عاجل..عباس: لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة

عاجل..إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاتفاق على تفاصيل حزمة مساعدات حربية أمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار

عاجل..عباس: على المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل

عاجل..عباس: إسرائيل لم تف بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة

عاجل..عباس: سنقدم طلبا للجمعية العامة بخصوص عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

عاجل..الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة: أوقفوا هذه الجريمة وتوقفوا عن إرسال أسلحة لإسرائيل

عاجل.. مصدران أمنيان: مقتل قائد وحدة بالقوة الجوية لحزب الله في ضربة إسرائيلية