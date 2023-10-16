عاجل..عباس: لابد من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة
الأثنين , 16 أكتوبر , 2023
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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حوار
تحقيقات
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عاجل..عباس: لابد من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة
منذ 37 دقيقة
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