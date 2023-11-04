عاجل.. قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة يستهدف منزلا لإسماعيل هنية في غزة
السبت , 4 نوفمبر , 2023
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تحقيقات
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عاجل.. قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة يستهدف منزلا لإسماعيل هنية في غزة
منذ 51 دقيقة
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