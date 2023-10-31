عاجل..قصف إسرائيلي عنيف قرب مستشفى القدس في غزة
الثلاثاء , 31 أكتوبر , 2023
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تشكيل
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عاجل..قصف إسرائيلي عنيف قرب مستشفى القدس في غزة
منذ 14 دقيقة
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