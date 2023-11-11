عاجل..قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة ومخيم الجلزون
السبت , 11 نوفمبر , 2023
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كاريكاتير
تحقيقات
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حوار
تحقيق
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صدر حديثا
قراءة
نص
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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إنفوغراف
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عاجل..قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة ومخيم الجلزون
منذ 16 دقيقة
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