عاجل..كاتس: هاجمنا أهدافا تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة كهرباء باليمن

منذ 34 دقيقة

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