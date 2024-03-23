عاجل.. مئات المتظاهرين يغلقون الشارع مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبين بصفقة لإعادة المحتجزين

منذ ساعتين

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