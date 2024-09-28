عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: نصر الله كان من أشد أعداء إسرائيل على الإطلاق

عاجل.. وزير الجيش الإسرائيلي: نصر الله كان تهديدا وحرب إسرائيل ليست مع شعب لبنان
عاجل.. إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ عمليتي اغتيال قبل قليل في بيروت
عاجل.. إعلام إيراني: أنباء عن مقتل مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس في هجوم الضاحية الجنوبية
عاجل.. مكتب رئيس الوزراء: العراق يعلن الحداد 3 أيام على استشهاد نصر الله
عاجل..نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله قد يعلن هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله
عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: هناك أيام صعبة تنتظرنا وهذا سيستغرق بعض الوقت
عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع أقر تقييد التجمعات في وسط إسرائيل بألف شخص