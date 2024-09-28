عاجل.. وزير الجيش الإسرائيلي: نصر الله كان تهديدا وحرب إسرائيل ليست مع شعب لبنان

عاجل.. إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ عمليتي اغتيال قبل قليل في بيروت

عاجل.. إعلام إيراني: أنباء عن مقتل مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس في هجوم الضاحية الجنوبية

عاجل.. مكتب رئيس الوزراء: العراق يعلن الحداد 3 أيام على استشهاد نصر الله

عاجل..نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله قد يعلن هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله

عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: هناك أيام صعبة تنتظرنا وهذا سيستغرق بعض الوقت

عاجل.. متحدث الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع أقر تقييد التجمعات في وسط إسرائيل بألف شخص