عاجل.. متحدث الجيش الإيراني: إطلاقنا الصاروخي المقبل سيكون بنحو 2000 صاروخ
السبت , 14 يونيو , 2025
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عاجل.. متحدث الجيش الإيراني: إطلاقنا الصاروخي المقبل سيكون بنحو 2000 صاروخ
منذ 46 دقيقة
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