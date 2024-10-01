عاجل..رويترز: أسعار النفط قفزت بنحو 3 بالمئة بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل
عاجل..إعلام عبري: سقوط صواريخ في البحر قبالة شاطئ مدينة نتانيا شمال تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار
عاجل.. يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع ورئيس الأركان يجريان تقييما للوضع وسط مؤشرات على شن إيران هجوما
عاجل.. حزب الله اللبناني: إطلاق صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في ضواحي تل أبيب
عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة لمواجهة أي هجوم إيراني
عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران
عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لأي تهديد إيراني