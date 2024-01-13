عاجل.. متضامنون مع الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا رئيسيا بتل أبيب لأول مرة منذ بدء الاحتجاج

منذ 33 دقيقة

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