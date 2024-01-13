عاجل.. متضامنون مع الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا رئيسيا بتل أبيب لأول مرة منذ بدء الاحتجاج
السبت , 13 يناير , 2024
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تحقيقات
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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حوار
تحقيقات
حريات
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عاجل.. متضامنون مع الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا رئيسيا بتل أبيب لأول مرة منذ بدء الاحتجاج
منذ 33 دقيقة
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