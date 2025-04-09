عاجل..محكمة العدل الدولية:عقد جلسات استماع حول التزام إسرائيل بوجود منظمات أممية بالأراضي الفلسطينية
الأربعاء , 9 أبريل , 2025
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كاريكاتير
تحقيقات
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل..محكمة العدل الدولية:عقد جلسات استماع حول التزام إسرائيل بوجود منظمات أممية بالأراضي الفلسطينية
منذ 41 دقيقة
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