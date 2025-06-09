عاجل..مركز “عدالة”: السلطات الإسرائيلية أبلغتنا رسميا بأن ناشطي سفينة “مادلين” ما زالوا في عرض البحر
الإثنين , 9 يونيو , 2025
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عاجل..مركز “عدالة”: السلطات الإسرائيلية أبلغتنا رسميا بأن ناشطي سفينة “مادلين” ما زالوا في عرض البحر
منذ 40 دقيقة
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