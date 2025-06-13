عاجل.. القناة 12 الإسرائيلية: جرت محاولة لاغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري
عاجل.. إعلام رسمي إيراني: تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني بطهران
عاجل.. مسؤول عسكري إسرائيلي يقول إن إسرائيل قصفت “عشرات” المواقع في أنحاء إيران
عاجل.. مسؤول عسكري: إسرائيل تهاجم أهدافا نووية وعسكرية في إيران
عاجل .. إذاعة الجيش الإسرائيلي: إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى إشعار آخر
عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تهاجم الآن مواقع في إيران
عاجل.. مسؤولون أمريكيون: واشنطن لم تشارك ولم تقدم المساعدة