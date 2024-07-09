عاجل..مسؤولون إسرائيليون: إحراز تقدم في قضايا مهمة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بعد يومين من النقاشات

منذ 29 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية