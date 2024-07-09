عاجل..مسؤولون إسرائيليون: إحراز تقدم في قضايا مهمة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بعد يومين من النقاشات
الثلاثاء , 9 يوليو , 2024
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عاجل..مسؤولون إسرائيليون: إحراز تقدم في قضايا مهمة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بعد يومين من النقاشات
منذ 29 دقيقة
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