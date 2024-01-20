عاجل..مسؤول أمني إسرائيلي: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ونتنياهو متردد ويضيع الوقت

منذ 35 دقيقة

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