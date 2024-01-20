عاجل..مسؤول أمني إسرائيلي: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ونتنياهو متردد ويضيع الوقت
السبت , 20 يناير , 2024
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كاريكاتير
تحقيقات
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بروفايل
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حوار
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صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
قص
هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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لايف ستايل
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وسائط
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فيديو
صور
إنفوغراف
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حدث الأسبوع
تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
أدب وفنون
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رأي
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اقتصاد
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عاجل..مسؤول أمني إسرائيلي: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ونتنياهو متردد ويضيع الوقت
منذ 35 دقيقة
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