عاجل.. مسؤول إسرائيلي: علي شمخاني رئيس البرنامج النووي الإيراني كان أحد أهداف الضربة الافتتاحية

عاجل.. الحرس الثوري الإيراني: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للردّ بحزم على هجوم إسرائيل
عاجل.. نتنياهو للإسرائيليين: لا توجد حروب مجانية وأطلب منكم الالتزام بالتعليمات
عاجل.. نتنياهو: المواطنون قد يضطرون للبقاء في ملاجئ لفترات طويلة
عاجل.. نجمة داود الحمراء تدعو الإسرائيليين للتبرع بالدم وتعلن أعلى درجات التأهب
عاجل.. الخارجية الإيرانية: من حقنا الرد على إسرائيل وفقا لما يضمنه القانون الدولي
عاجل.. نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة
عاجل.. جيش الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ورفع حالة التأهب واستدعاء قوات كبيرة