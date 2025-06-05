عاجل… مسيّرة إسرائيلية تشنّ غارة على بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان

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إسلامي جزائري “معارض” يوجه رسالة لـ”الأحباء في المغرب الشقيق”.. و”حامي الدين” يرد عليه ويدعو للسماح للجزائريين بالتظاهر تضامنا مع غزة ـ (تدوينات)