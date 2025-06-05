عاجل… مسيّرة إسرائيلية تشنّ غارة على بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان
الخميس , 5 يونيو , 2025
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بروفايل
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حوار
تحقيق
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صدر حديثا
قراءة
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شعر
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
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عاجل… مسيّرة إسرائيلية تشنّ غارة على بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان
منذ 58 دقيقة
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