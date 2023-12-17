عاجل.. مصادر أمنية مصرية: إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار والخلاف المتبقي على التفاصيل
الأحد , 17 ديسمبر , 2023
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
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عاجل.. مصادر أمنية مصرية: إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار والخلاف المتبقي على التفاصيل
منذ 58 دقيقة
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