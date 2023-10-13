عاجل.. منظمة الصحة تحث إسرائيل على التراجع عن طلب إخلاء مستشفى العودة في غزة
الجمعة , 13 أكتوبر , 2023
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مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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اقتصاد
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بروفايل
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صدر حديثا
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شعر
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
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عاجل.. منظمة الصحة تحث إسرائيل على التراجع عن طلب إخلاء مستشفى العودة في غزة
منذ 36 دقيقة
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