عاجل..ميقاتي: المعلومات تشير إلى وقوع “أعداد كبيرة من الضحايا” نتيجة العدوان الإسرائيلي على الضاحية

منذ 18 دقيقة

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