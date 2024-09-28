عاجل..إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم قرب مطار بيروت استهدف شخصية أخرى من حزب الله لكن برتبة أدنى
عاجل.. غارة إسرائيلية قرب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
عاجل.. ميقاتي: الخطر يتهدد كل لبنان وجميع الطوائف
عاجل.. ميقاتي: تضامننا اليوم هو أقوى رد على العدوان الإسرائيلي
عاجل.. ميقاتي: أهلنا الذين هجروا قسرا يستصرخون ضمائر الجميع بتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان
عاجل.. ميقاتي: ما يحدث في الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق اللبنانية خير دليل على ما يبيته العدو
عاجل.. بايدن: وجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي لقواتنا في الشرق الأوسط