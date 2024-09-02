عاجل.. نتنياهو: محور فيلادلفيا شريانُ حياة لحركة “حماس” ولا يمكن الانسحاب منه
الأثنين , 2 سبتمبر , 2024
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تحقيقات
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تشكيل
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عاجل.. نتنياهو: محور فيلادلفيا شريانُ حياة لحركة “حماس” ولا يمكن الانسحاب منه
منذ 60 دقيقة
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