عاجل..نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله قد يعلن هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله

منذ 36 دقيقة

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