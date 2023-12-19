عاجل..”هآرتس”: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على منزل فيه رهائن في مستوطنة يوم 7 أكتوبر
الثلاثاء , 19 ديسمبر , 2023
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تشكيل
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عاجل..”هآرتس”: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على منزل فيه رهائن في مستوطنة يوم 7 أكتوبر
منذ 48 دقيقة
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