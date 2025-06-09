عاجل.. هيئة الإذاعة والتلفزيون: انفجار في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان وأنباء عن إصابات

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية