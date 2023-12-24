عاجل.. وزارة الصحة: عدد الشهداء جراء غارة الاحتلال على مخيم المغازي بغزة يقفز إلى 60 ومرشح للزيادة
الأحد , 24 ديسمبر , 2023
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كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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بروفايل
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صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
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هواء طلق
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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حوار
تحقيقات
حريات
أدب وفنون
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عاجل.. وزارة الصحة: عدد الشهداء جراء غارة الاحتلال على مخيم المغازي بغزة يقفز إلى 60 ومرشح للزيادة
منذ 47 دقيقة
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