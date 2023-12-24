عاجل.. وزارة الصحة: عدد الشهداء جراء غارة الاحتلال على مخيم المغازي بغزة يقفز إلى 60 ومرشح للزيادة

منذ 47 دقيقة

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