عاجل.. وزير النقل العراقي: إغلاق الأجواء حفاظا على سلامة الملاحة والطائرات العابرة

عاجل.. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب فلسطينيان من الخليل

عاجل..المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: هذا الهجوم خطير وسيكون له تداعيات

عاجل.. بن غفير يتحدث عن نشر فوري لنحو 13 ألف متطوع بقوات الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل

عاجل.. وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة

عاجل.. مسؤول إيراني كبير: طهران مستعدة تماما لأي رد بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

عاجل..القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة

عاجل.. بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في مواجهة هجمات إيران وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها