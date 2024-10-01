عاجل..وزير خارجية بريطانيا: ثمن أي حرب إقليمية في الشرق الأوسط سيكون باهظا
الثلاثاء , 1 أكتوبر , 2024
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أوروبا
روسيا
تركيا
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عبرية
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مقالات
الكل
رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
سياسة
اقتصاد
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بروفايل
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تحقيق
رأي
صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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حوار
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عاجل..وزير خارجية بريطانيا: ثمن أي حرب إقليمية في الشرق الأوسط سيكون باهظا
منذ 32 دقيقة
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