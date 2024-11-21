عاجل.. يائير لبيد يدين إصدار الجنائية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب بغزة

منذ 34 دقيقة

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