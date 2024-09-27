عاجل..يديعوت أحرونوت: الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال حسن نصر الله

عاجل.. قناة المنار: مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 50 في الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

عاجل.. مصدر مقرب من حزب الله لرويترز: نصر الله على قيد الحياة

عاجل..ميقاتي: المعلومات تشير إلى وقوع “أعداد كبيرة من الضحايا” نتيجة العدوان الإسرائيلي على الضاحية

عاجل.. وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية: حسن نصر الله في مكان آمن

عاجل.. أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعكف على التحقق من إصابة الضربة لنصر الله

عاجل..هيئة البث العبرية: إسرائيل هاجمت “نفقا” بضاحية بيروت من المحتمل أن نصر الله كان موجودا فيه

عاجل..إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية قصف الضاحية