عاجل..رويترز: أسعار النفط قفزت بنحو 3 بالمئة بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل

عاجل..إعلام عبري: سقوط صواريخ في البحر قبالة شاطئ مدينة نتانيا شمال تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار

عاجل.. يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع ورئيس الأركان يجريان تقييما للوضع وسط مؤشرات على شن إيران هجوما

عاجل.. حزب الله اللبناني: إطلاق صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في ضواحي تل أبيب

عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة لمواجهة أي هجوم إيراني

عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران

عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لأي تهديد إيراني