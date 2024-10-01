عاجل.. يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع ورئيس الأركان يجريان تقييما للوضع وسط مؤشرات على شن إيران هجوما

منذ 30 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية